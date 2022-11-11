الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القاضي سهيل عبّود يكشف عن أسباب عدم الوصول لقضاء مستقل

منذ 17 دقيقة
القاضي سهيل عبود

القاضي سهيل عبود

A A A
طباعة المقال

عرض رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أهم الاسباب والمعوقات التي حالت دون الوصول الى سلطة قضائية مستقلة ناظمة، ممثلة في احد اوجهها بمجلس القضاء”، وذلك خلال الجلسة الأولى من ورشة عمل لرؤساء المحاكم العليا للسلطات القضائية العربية بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم العليا العربية والاوروبية بعنوان “السلطة القضائية – ابرز التحديات وسبل المعالجة في لبنان والدول العربية والاوروبية”.

وشدد، في اللقاء الذي تضمن خمس جلسات حوارية في فندق الحبتور، على أن “هذه الاسباب دفعت مجلس القضاء الاعلى إلى المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء”.

بدوره، سلّط رئيس مجلس شورى الدولة في لبنان القاضي فادي الياس، في الجلسة الثانية بعنوان “العلاقة ما بين القضاء والسلطات الدستورية الاخرى”، على اهمية القضاء، مشددًا على أنّ “استقلاليته عن السلطتين الاخريين هو امر لازم وضروري لصيانة مبدأ الشرعية ولاشاعة العدالة بين المتقاضين من خلال تأمين الظروف المؤاتية لمحاكمة عادلة”.

بعدها، القى امين عام اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الهليا الادارية العربية القاضي محمد محمود ارسلان كلمة عرض فيها “ابرز المواضيع المتعلقة بالقضاء من تطور مبدأ الفصل بين السلطات خصوصا في الفكر السياسي الحديث اضافة الى وضع القضاء في مصر”.

وتطرقت الجلسة الثالثة الى دور الانظمة الالكترونية والرقمية والتكنولوجيا في خدمة العمل القضائي بإدارة القاضي محمد بدران، رئيس ديوان المحاسبة في لبنان الذي شرح دور ديوان المحاسبة والمشاكل التي يواجهها واشار الى ان” الهدف من التحول الرسمي هو الرقابة الافضل والمساعدة في الحوكمة والادارة الرشيدة” .

وتحدث القضاة في الجلسة الرابعة، عن آلية واجراءات الدخول الى السلك القضائي في استونيا وفلسطين ولبنان، بإدارة رئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي طنوس مشلب الذي سلط الضوء على الاجراءات القانونية للتقدم الى السلك القضائي اللبناني، بينما بحثت الجلسة الخامسة بآليات وادوات تقييم عمل القاضي.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان - قبرص
    وزير الخارجية يعلن بدء التفاوض مع قبرص بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية
    البطريرك الراعي خلال حقل لكاريتاس
    الراعي يهنئ رئيس "كاريتاس" ونائبه بفوزهما بولاية ثانية
    عناصر من قوى الأمن
    بلاغ "هام" من قوى الأمن للمشاركين في ماراثون بيروت الدولي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
    الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
    مدل إيست
    بالصور: رصاصة في طائرة "الميدل إيست"
    محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
    في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين