القاضي شادي قردوحي يطالب بقرار عاجل بحق كل القضاة وأزواجهم!

تقدم القاضي شادي قردوحي بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول ما سماه ” الفساد استشرى في القضاء اللبناني”.

وقال قردوحي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر:

“اخبار برسم النيابة العامة التمييزية في لبنان، الفساد استشرى في القضاء اللبناني وأملك معلومات حاولت الافصاح عنها حول تورط قضاة دون نتيجة، أطلب من جانبكم اصدار قرار عاجل بمنع كل القضاة وأزواجهم عن السفر لتورط بعضهم بجرائم فساد وتبييض أموال وتقويض القانون.

وأضاف القاضي قردوحي: “القضاء اللبناني “تحت سيطرة” الكارتيلات والمصارف والنافذين بينما شعب لبناني يعاني من الجوع ومرضى السرطان دون علاج وعشرات الجرائم الخطيرة ترتكب يومياً، لاطلاق عملية “تطهير” في القضاء وتشكيل لجنة برلمانية تضم نقباء محامين سابقين واساتذة جامعيين وقضاة متقاعدين مشهود لهم فوراً”.

اخبار برسم النيابة العامةالتمييزية في لبنان، الفساد استشرى في القضاء اللبناني وأملك معلومات حاولت الافصاح عنها حول تورط قضاة دون نتيجة، أطلب من جانبكم اصدار قرار عاجل بمنع كل القضاة وأزواجهم عن السفر لتورط بعضهم بجرائم فساد وتبييض أموال وتقويض القانون، القاضي شادي قردوحي. — Judge.shadi kardouhi (@JudgeShadi) February 14, 2023