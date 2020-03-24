القاضي شبلي أصدر 18 قرار تخلية سبيل من دون كفالة.. ولجنة السجون قدمت 170 طلبا

أصدرت محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي يومي الجمعة 20/3/2020، والإثنين 23/3/2020، 18 قرار تخلية سبيل لـ18 موقوفا من دون كفالة،

وفق الآليات الجديدة التي اعتمدها القضاء بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، وذلك إنفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الانسانية والوطنية، وبمتابعة طلبات التخلية المتعلقة بالسجناء في سجون الشمال ورومية من قبل لجنة السجون في النقابة يوميا بصورة حثيثة ودقيقة وبمساع من نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد.

وتقدمت لجنة السجون بإدارة مقررها الأستاذ محمد صبلوح يوم الاثنين 23/3/2020، بـ 170 طلب تخلية أمام محاكم الجنابات ومحاكم الجزاء وامام قضاة التحقيق. كما أن اللجنة بصدد تحضير 100 طلب تخلية سبيل لتقديمها امام المراجع المختصة.

علما أن النقيب يقوم شخصيا بالاتصال بكل زميل في أي ملف وإبلاغه بكل نتيجة بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.