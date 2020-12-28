استمع لاذاعتنا

القاضي عبود: لانتخاب قاضيين متقاعدين بمنصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 11:56 صباحًا
القاضي عبود

القاضي سهيل عبود

A A A
طباعة المقال

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى الالتئام، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك يوم السبت 23/1/2021، في تمام الساعة العاشرة قبل الظهر، في قصر العدل في بيروت.

وجاء ذلك في البيان التالي:

“إن رئيس مجلس القضاء الأعلى،

عطفاً على الدعوة التي وجهت بتاريخ 10/7/2020، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق بسبب الظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس الكورونا،

وبناءً على أحكام البندين “ج”/1 و”هـ” من المادة السادسة من القانون الرقم 175 الصادر بتاريخ 8/5/2020،

يدعو الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى الالتئام، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف، في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك نهار السبت الواقع فيه 23/1/2021، في تمام الساعة العاشرة قبل الظهر، في قصر العدل في بيروت،

كما أنه، وعملاً بأحكام البند ج/1 من المادة السادسة من القانون الرقم 175/2020 معطوف على المادة الرابعة من المرسوم الرقم 8785/2002، وفي حال عدم توفر النصاب (أي الأكثرية المطلقة للهيئة الناخبة) في الجلسة الأولى المحددة أعلاه، سوف يصار إلى عقد جلسة ثانية لإجراء الانتخابات في خلال مهلة أسبوع، أي يوم السبت الواقع فيه 30/1/2021 عند الساعة العاشرة صباحاً،

ويُعلم الهيئة الناخبة بأن التصويت سيجري بالطريقة الالكترونية وفقاً لأحكام البند ج/1 المشار إليه معطوفة على المادة 6 من المرسوم الرقم 8785 المذكور المعدلة بموجب المرسوم الرقم 6809 تاريخ 7/8/2020، وسيتمّ اتخاذ ما يجب من التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها تأمين سلامة المشاركين في العملية الانتخابية، والتباعد في ما بينهم.”

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء خير يجول في مستشفيات الشمال
    الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة جال في مستشفيات الشمال وقدم لها أدوية
    مالية صيدا
    وسط إجراءات وقائية مشددة … مالية صيدا تعاود العمل
    نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي
    نقابة اصحاب المطاعم والملاهي: لإقفال المؤسسات المخالفة وزيادة الغرامات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتامين د
    هل تناول فيتامين “د” يحمي من فيروس كورونا؟
    الرئيس ربان قولي بردي
    رئيس دولة تركمانستان ينصح بمشروب زعم أنه يقضي على كورونا
    تحذير للرجال من علامتين قد تدلان على سرطان البروستات
    تحذير للرجال من سرطان البروستات.. لا تتجاهلوا هاتين العلامتين