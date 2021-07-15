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القاضي عبود: نؤكد على دور المحكمة العسكرية كمحكمة استثنائية

15 - يوليو - 2021
القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

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في إطار زياراته التفقدية لقصور العدل والمحاكم في كل لبنان، قام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قبل ظهر اليوم، بزيارة المحكمة العسكرية في بيروت.

وقد اجتمع القاضي عبود برئيسي محكمة التمييز العسكرية القاضيين صقر صقر وجون القزي وبالقاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب، والقضاة معاوني مفوض الحكومة، وبالقاضي فادي صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالانتداب، وقضاة التحقيق العسكريين، والقاضيين العدليين المستشارين لدى المحكمة العسكرية الدائمة.

وقد نقل المجتمعون للقاضي عبود الصعوبات التي يواجهونها في أداء عملهم نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. بدوره شدّد القاضي عبود على دور المحكمة العسكرية كمحكمة استثنائية وعلى ضرورة المواءمة بين خصوصية المحكمة العسكرية في أداء مهامها وأهمية احترام الحريات وضمانات المحاكمة العادلة.

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