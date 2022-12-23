الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
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القاضي عبود يردّ طلب إخلاء سبيل حسن قريطم وزياد العوف

منذ 3 دقائق
ردّ طلب إخلاء سبيل حسن قريطم وزياد العوف

ردّ طلب إخلاء سبيل حسن قريطم وزياد العوف

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صدر عن القاضي سهيل عبود القرار التالي:

بعد الاطلاع على الطلب المساق بتاريخ 1/12/2022‏ المقدّم من السيدين حسن قريطم وزياد العوف، وكيلهما المحامي صخر الهاشم، بواسطة النيابة العامة التمييزية، الرامي إلى تعيين مرجع قضائي للبت بطلب إخلاء سبيلهما، وذلك سنداً للمعاهدات الدولية..، وتأميناً لحسن سير العدالة، وحماية للحريات الفردية، وعلى إحالة النيابة العامة التمييزية الواردة بتاريخ 13/12/2022‏ المنتهية إلى طلب تحديد الجهة القضائية؛ التي يعود لها أن تنظر بالمراجعات ضد القرارات الصادرة عن المحقق العدلي كقاضي تحقيق، وحيث من جهة أولى، فإن مسألة تعيين مرجع قضائي للبت في طلب إخلاء السبيل، تخرج عن اختصاص الرئيس الأول لمحكمة التمييز، في ضوء الأحكام والقواعد التي ترعى الاختصاص، وحيث من جهة ثانية فإن مسألة تحديد الجهة القضائية التي يعود لها أن تنظر في المراجعات ضد القرارات الصادرة عن المحقق العدلي كقاضي تحقيق، خارجة بدورها عن نطاق الاختصاص العائد للرئيس الأول لمحكمة التمييز، وحيث من جهة ثالثة، وفي ضوء مضمون الإسناد الجاري بناء طلب اخلاء السبيل عليه يحال هذا الطلب الى قاضي التحقيق العدلي، لذلك نقرّر: رد الطلبين المذكورين أعلاه، وإحالة طلب إخلاء السبيل المشار إليه على قاضي التحقيق العدلي لتقرير ما يراه مناسباً بصدده”.

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