القاضي عبود يرفض استقالة القاضيات الثلاث

رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود استقالة ثلاث قاضيات تقدّمن بها إلى المجلس أمس، وهنّ القاضيات جانيت حنا، كارلا قسيس ورلى الحسيني.

وتمسّك عبّود بوجودهنّ في القضاء خصوصاً أنّهنّ من القاضيات المميّزات بعملهنّ، على أن يجتمعن مع مجلس القضاء ملتئماً لعرض الأسباب التي حدتهنّ إلى الإقدام على هذه الخطوة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القضاء والتدخلات السياسية في المؤسسة.

يشار إلى أنّ القاضية حنا كانت رفضت طلباً لردّ القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.

جدير للذكر، أنه قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على “ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل عمل القضاء في لبنان”، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس”.