القاضي عطيه: لاشراك المواطن في الرقابة

كشف رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه عن “نجاح تجربة التفتيش المركزي من خلال منصّته الالكترونية Impact التي تمّ ابتكارها لمكافحة الجائحة، والتي تمّ اسنادها كأداة ادارية رقمية لتحسين اساليب العمل في الوزارات والمؤسسات والادارات العامة للتعاون والتنسيق فيما بينها ولاتخاذ القرارات بناء على تحليل البيانات التي تمّ تكوينها من خلالها”.

وأشار عطيه خلال لقاء مع OECD MENA منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا، الى ان ” هذه القرارات التي انعكست ايجابا على حياة المواطنين لجهة التسجيل للاستفادة من المساعدات المرصودة للعائلات الاكثر فقرا، تسهيل تنقلاتهم خلال فترة الاغلاق العام من خلال طلب اذونات التنقل، اعتماد المنصة للتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19، تحسين اساليب العمل الذي يدخل في صلب مهام التفتيش المركزي مع اعطاء المشورة عفوا او بناء لطلب السلطات لخدمة الرقابة العامة على الادارات والمؤسسات العامة والتفتيش فيها عند الاقتضاء، تمّ تحقيقهم من خلال المنصة الامر الذي ادى الى الارتقاء بالعمل الاداري مع تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين من خلال رقابة آنية للتفتيش في تتبّع القرارات وخطوات تنفيذها مع مراقبة حثيثة للثغرات للاضاءة عليها ولتصويبها ومن خلال اشراك المواطن في الرقابة مع اعادة احياء حقّه الديمقراطي والمصان في المساءلة والمحاسبة.”