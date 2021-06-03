القاضي عويدات يجتمع بقضاة النيابة العامة في جبل لبنان متجاهلاً غادة عون

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اجتمع في مكتبه في قصر العدل، مع المحامين العامين الاستئنافيين في جبل لبنان القضاة: سامي صادر، سامر ليشع، نادر منصور، رائد أبو شقرا، كارمن غالب، نازك الخطيب، ميشال الفرزلي، طانيوس الصغبيني وفادي ملكون. وغيبت عن الاجتماع القاضية غادة عون التي لم توجه لها الدعوة لحضور هذا الاجتماع، الذي خصص للبحث في تنظيم عمل النيابة العامة في جبل لبنان، ومتابعة عمل هؤلاء القضاء وآدائهم.

استمع القاضي عويدات الى مطالب القضاة والمشاكل التي تواجههم، وجرى التشديد على حسن تطبيق التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي المتعلق بإعادة توزيع الأعمال بين قضاة النيابة العامة في جبل لبنان.

وأشاد القاضي عويدات خلال الاجتماع بـ”عمل المحامين العامين والجهود التي يبذلونها والتي يجري التعميم عليها”.

وأكد أن “التراتبية المنصوص عنها في القانون لا تعني المس بكرامة القاضي ولا الانتقاص من مناقبيته”، مشددا على أن “النيابة العامة وحدة متكاملة، وأن حدود التراتبية هي كرامة الشخص وتقدير دوره والجهد الذي يبذله في خدمة الناس والمجتمع وحسن تطبيق العدالة”.