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القاضي عيد يبدأ النظر بدعوى تنحية البيطار

17 - فبراير - 2022
القاضي بيطار

القاضي بيطار

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باشر رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد، دراسة الدعوى المقدمة من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لرد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بداعي “الارتياب المشروع”، ومخالفة القواعد القانونية والدستورية الخاصة بملاحقة الوزراء.

واستأنف القاضي عيد دراسة هذه الدعوى، بعد تبلغه اليوم قرار محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رولا المصري، والذي ردت فيه طلب تنحيته، باعتبار أن عناصر الخصومة المزعومة غير متوفرة.

ورجحت مصادر قضائية عبر “صوت بيروت انترناشونال” أن يصدر عيد قراره الأسبوع المقبل بتنحية البيطار عن القضية أو رد دعوى خليل وزعيتر واستئناف التحقيق المتوقف منذ حوالي ثلاثة أشهر. وأكد المصدر أن عيد طلب بعض المستندات من القاضي البيطار ومن محكمة الاستئناف المدنية التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، بما يفيد القضية والقرار الذي سيصدر بشأنها.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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