القاضي منصور يبطل محاضر التحقيقات المتعلقة بمدير عام هيئة ادارة السير

أبطل قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور محاضر التحقيقات المتعلقة بمدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم المجراة من قبل القاضية نازك الخطيب، والقاضية غادة عون هي من وقعت على المطالعة بالاساس بموضوع الدفع الشكلي المقدم من وكيل سلوم علما ان بين عون وسلوم دعوى جزائية مقامة من الاخيرة على عون.

وكانت أمرت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب بتوقيف المديرة العامة لهيئة إدارة السير والمركبات والآليات هدى سلوم بعد إخضاعها لتحقيقات مطوّلة في موضوع الإثراء غير المشروع، وإحالتها على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لإخضاعها للتحقيق الاستنطاقي.