القاضي منصور يتسلّم التحقيق في ملف باسكال سليمان

تسلّم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ملف ادّعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على ستة موقوفين سوريّين وآخرين لبنانيّين وسوريّين فارّين في ملف جريمة خطف منسق حزب “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان وقتله.

وجاء في جريدة “اللواء” في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن تركيز التحقيق في جريمة اغتيال باسكال سليمان يتركز على كشف بعض النقاط الغامضة لاستكمال المعلومات حول الدوافع الحقيقية للجريمة.

وأوضحت أن التحقيق يتساءل أيضا عما إذا كان هناك مشغل وراء المتهمين السوريين، (أي شخص أو جهة قد تكون وراء تنفيذ هذه الجريمة أو توجيهها).

وتشير الصحيفة إلى أن التحقيقات تسعى لفهم السياق الكامل للحادث وراء الأسباب والمحفزات والأشخاص المعنيين.