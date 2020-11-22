القبض على سوري فرّ من سجن بعبدا

ألقت عناصر سرية درك أميون القبض على الفار من سجن بعبدا السوري (م.خ)، في بلدة المجدل – الكورة. يذكر أن مجموعة من النزلاء في سجن بعبدا، أقدموا على الهروب بعد تحطيم أبواب الزنزانات، فجر السبت.

وطاردت قوات الأمن الفارين من السجن، مما تسبب في اصطدام السيارة التي استولى عليها السجناء لاستخدامها في عملية الفرار، في شجرة، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وقتل 5 أشخاص وجرح اثنين آخرين من السجناء الفارين في حادث السيارة خلال المطاردة، وذلك من بين نحو 70 سجينا وموقوفا فروا من سجن بعبدا، بعد أن اعتدوا على عنصر من الشرطة.

وطوقت القوات الأمنية محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحيطة له في محاولة للبحث عن عدد من السجناء الفارين، فيما استطاعت القوات الأمنية فعليا من إعادة القبض على 20 شخص منهم.

وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الهروب الجماعي لهؤلاء السجناء.