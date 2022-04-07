القدرة الشرائية تراجعت… والمشكلة تعقدت!

اشار نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد الى ان هناك تراجعًا كبيرًا بحجم الاعمال نتيجة تراجع القدرة الشرائية عند المواطنين، مضيفًا: “اجتمعنا منذ اسبوعين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووعدنا بحل موضوع البطاقات، واليوم لدينا اجتماع آخر لان الامور تعقدت وتكلفة تسييل الاموال ارتفعت”.

وتابع في حديث إذاعي: “لجنة الامن الغذائي في الهيئات الاقتصادية تشير الى ان مخزون القمح يكفي لعشرين يوماً، وفي حال رفع الدعم عن القمح ستصبح سعر ربطة الخبز بين 25 و30 الف ليرة، كما ان زيادة الاسعار عالميا تنعكس علينا تلقائياً”.

وكان أكد فهد في وقت سابق أنّ “هناك تهديد للأمن الغذائي في لبنان بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وبسبب قرار بعض الدول وقف تصدير المواد الغذائية”.

وقال فهد أيضاً: “بعد شهرين يمكن أن نشهد أزمة كبيرة اذا لم نتمكن من استيراد المواد الغذائية، ونعتمد على وعي المواطنين وعدم التخزين والشراء أكثر من الحاجة”.