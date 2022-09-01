القرم: أحاول حلّ المشاكل مع الموظّفين بالطرق القانونية المتاحة

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي، فاجتمع مع وزير الاتصالات جوني القرم الذي أعلن إثر اللقاء: “بحثت مع دولة الرئيس في أوضاع قطاع الاتصالات وكانت هناك عدة اقتراحات لدولة الرئيس سيتم درسها مع الموظفين قبل الإعلان عنها”.

وردا على سؤال عما أثير حول اجتماعه مع الموظفين امس، قال: “كان الإجتماع وديا جدا، وأتفهم مشاكل الموظفين واحاول حلها بالطرق القانونية المتاحة وفقا للأموال التي لدينا، ولدي بعض الأفكار وسأطرحها عليهم، ومن الممكن أن أعقد اجتماعا معهم بعد الظهر لإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن”.

وأشار إلى “ان كل الموظفين يدركون بأن انقطاع العمل في قطاع الإتصالات يضر بهم وبجميع اللبنانيين، فإذا لم يكن هناك انترنت في الحمرا، مثلا فلا انترنت في مصرف لبنان، وبالتالي لا امكانية لديهم لتقاضي رواتبهم، لذا فان الموظفين منا وكلنا معنيون بهذا الموضوع”.

واجتمع ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي سلمته نتائج المسح الوطني الشامل الذي أوجبت المادة 80 من القانون رقم 144/2019( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 ) اجراءه وذلك بموجب تقرير يتضمن اعداد الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء والعاملين بأية صفة كانت في الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة”.