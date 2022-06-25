القرم: الاستهلاك في قطاع الخلوي تراجع 28% بسبب الأسعار الجديدة

أكد وزير الإتصالات “جوني القرم​” في تصريح تلفزيوني أن “​الشعب اللبناني​ خفف حجم الإستهلاك، ولا يمكن أن نستثني ​قطاع الإتصالات​ من زيادة الأسعار”.

ونقلت قناة الجديد عن شركتي ألفا وتاتش أن الإستهلاك تراجع 28 بالمئة بعد لائحة الأسعار الجديدة.

في سياق متصل، قال القرم: “أقمنا دراسة على الغاء خدمة ال2G، ووجدنا أن إلغاءها يوفر 42 مليون ​دولار​ على الشركات، وهي مبالغ مهمة ولا دولة في العالم تحافظ على جميع أجيال ​الإنترنت​ في الإتصالات، وإن أوقفنا الـ2G سنحسن خدمات الـ3G والـ 4G”.

وردا على سؤال، أوضح القرم أن الخدمات ستتحسن “لكن للأسف، لا يمكن أن نقول بأن الخدمات سوف تكون ممتازة، لأن ليس كل شيء يتعلق بالكلفة، فنحن نتعرض لـ50 ​سرقة​ شهريا، وهناك أماكن لا يمكن أن نضع فيها طاقة شمسية ولا يمكن وضع مولد، وبالتالي نعتمد على ​المولدات الخاصة​، وللأسف المولدات الخاصة تتبع التقنين أيضا”.