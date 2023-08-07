القرم: تسعيرة الاتصالات الثابتة والإنترنت اليوم تساوي العام 2018!

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن تسعيرة الاتصالات الثابتة والإنترنت اليوم هي 30 في المئة ممّا كانت عليه عام 2018 علمًا أنّ مصاريفنا بالدولار باستثناء الرواتب.

وأكّد القرم للـmtv أنّه “من المهم أن تسمح لنا المالية عبر قانون الموازنة باستخدام الأموال لنقوم بالصيانة المطلوبة وموافقة الصين على هبة بقيمة 8.5 مليون دولار لتركيب طاقة شمسية ستوفّر من مصروفنا”.

وذلك بعد أن اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم بعد الجلسة الأسبوع الماضي، زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة أضعاف.