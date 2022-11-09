القرم: خطة قطاع الإتصالات تسير نحو الإتجاه المطلوب

أشار وزير الاتصالات “جوني القرم” إلى أنّ خطة قطاع الإتصالات تسير نحو الإتجاه المطلوب، وقال “إن الهدف الذي رسمناه وقطعنا عهداً على أنفسنا أن نصل إليه منذ شهرين تقريباً، ها نحن الآن وبكل فخر واعتزاز نعلن بأنّنا استطعنا تحقيقَهُ، مواجهين بذلك كافة العراقيل، والمطبات، فوعود الوزارة، ووعود شركاتكم لم تكن مجرد حبر على ورق، لا بل على العكس تماماً، فتفانيكم في خدمة أبناء وطنكم، ونتائج عملكم ما هو إلا دليلٌ واضحٌ وجليٌّ بأن قولكم فعل، ووعودكم أفعال لا أقوال فقط”.

وتوجّه القرم الى شركتي الخلوي وقال “لقد حاربنا، وجاهدنا، وضحّينا مع بعضنا يداً بيد لأجل أن نصل إلى ما نحن عليه اليوم، فهذا العمل الجبّار ما كان ليأتي لولا هذا الإصرار، لأن وطننا الحبيب يرزح تحت أزمة إقتصادية، وسياسية، واجتماعية، لم تتركْ أي قطاع على هيأته وحاله، بل على العكس، فإن المحاربة تحت هول هذه الأزمة، وبظلّ الإمكانيات المتواضعة كان أمراً ضرورياً، وواجباً، وحسناً كان هذا العمل الذي أكّدنا من خلاله بأنّ لا مستحيل أمام أملنا بلبنان.”

واضاف:”نحن لا نتفاخر بأفعالنا أبداً، لأنّنا نحمل مسؤولية أمام شعب وطننا، مسؤولية تأمين هذه الخدمات، إنما أنا كُلي فخر بما استطعنا إنجازه مع بعضنا، بظل حكومة تصريف أعمال، وأوضاع صعبة، فالاتصال اليوم هو أولوية في القطاع الإقتصادي اللبناني، مؤكدًا “اننا سنبقى نعمل، ونقدّم، ونحارب داخل هذا القطاع لنصل إلى أوْجِ نجاحه، ومن هنا فإن المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والتي تترتب على كل فرد منّا سواء كان ذلك بالنسبة إلى فريق عمل الوزارة، أو فريق عمل شركتي تاتش وألفا، فإن المسؤولية تكمن بالحفاظ، وصون هذا الإنجاز، وحمايته من أي تدخلات، أو مزايدات”.