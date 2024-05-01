القرم: شكراً لتفانيكم اللامتناهي وتضحياتكم المستمرة

كتب وزير الاتصالات جوني القرم عبر “اكس”، بمناسبة عيد العمال: “لكلّ عامل في وزارة الاتصالات والبريد وفي هيئة اوجيرو وشركتي الخليوي تاتش وألفا، شكرًا لتفانيكم اللامتناهي وتضحياتكم المستمرة. تستحقون كلّ التقدير والاحترام لما تقدّمونه للقطاع وللبنان في ظلّ الظروف الصعبة. كل عيد عمّال وأنتم العطاء ومصدر القوّة والإلهام”.

لكلّ عامل في وزارة الاتصالات والبريد وفي هيئة اوجيرو وشركتي الخليوي تاتش وألفا، شكرًا لتفانيكم اللامتناهي وتضحياتكم المستمرة.

تستحقون كلّ التقدير والاحترام لما تقدّمونه للقطاع وللبنان في ظلّ الظروف الصعبة.

كل عيد عمّال وأنتم العطاء ومصدر القوّة والإلهام. pic.twitter.com/S1tiLnooh9 — Johnny Corm جوني القرم (@JohnnyCorm) May 1, 2024