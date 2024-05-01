الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القرم: شكراً لتفانيكم اللامتناهي وتضحياتكم المستمرة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 1 - مايو - 2024 10:21 صباحًا
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الاتصالات جوني القرم عبر “اكس”، بمناسبة عيد العمال: “لكلّ عامل في وزارة الاتصالات والبريد وفي هيئة اوجيرو وشركتي الخليوي تاتش وألفا، شكرًا لتفانيكم اللامتناهي وتضحياتكم المستمرة. تستحقون كلّ التقدير والاحترام لما تقدّمونه للقطاع وللبنان في ظلّ الظروف الصعبة. كل عيد عمّال وأنتم العطاء ومصدر القوّة والإلهام”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    ليل حذر في الجنوب.. والحزب يهاجم محيط ‏ثكنة برانيت صباحاً
    الاتحاد العمالي العام
    اللبنانيون تعساء لكنهم "يتأقلمون"... عيدٌ بلا عمل
    قصر بعبدا
    مفتاح الحلّ الرئاسي يبدأ من الجنوب؟

    الأكثر قراءة

    علم فرنسا وأمريكا
    هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
    لقاح- تعبيرية
    بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
    جنود من الجيش السوري
    بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا