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القرم: لا حل لوقف إضراب موظفي "ألفا" ‏و"تاتش" حتى الآن

منذ ساعتين
وزير الإتصالات جوني القرم

وزير الإتصالات جوني القرم

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أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنه “حتى الآن لم يتم ‏التوصل إلى حل لوقف اضراب الموظفين في شركتي ألفا ‏وتاتش”، مشيرًا إلى أن الموظفين في شركة “تاتش” ‏أصدروا أمس بيانا بالعودة إلى العمل، غير أن موظفي ‏‏”ألفا” مستمرون في الإضراب.‏

وقال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “الموظفون نالوا ‏معظم حقوقهم”، لافتاً إلى أن الوضع غير مناسب للزيادة ‏على الأجور ولا سيما أن هذه الطريقة وتحت الضغط لا ‏يمكن أن تجري المفاوضات.‏

وأضاف: “أنا وزير مرحلة، والموظفون هم الباقون في ‏الوزارة، لذا أنا مؤتمن على مصلحة الشركات في ‏المستقبل وتحسين قيمة هذه الشركات وعلى خدمة ‏المواطن، ولكن إذا قمنا بزيادة 25 في المئة على الرواتب ‏التي يطالب بها الموظفون سيؤدي ذلك إلى عبء كبير ‏على الشركات”.‏

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