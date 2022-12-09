القرم: لا حل لوقف إضراب موظفي "ألفا" ‏و"تاتش" حتى الآن

أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنه “حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل لوقف اضراب الموظفين في شركتي ألفا وتاتش”، مشيرًا إلى أن الموظفين في شركة “تاتش” أصدروا أمس بيانا بالعودة إلى العمل، غير أن موظفي ”ألفا” مستمرون في الإضراب.
وقال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “الموظفون نالوا معظم حقوقهم”، لافتاً إلى أن الوضع غير مناسب للزيادة على الأجور ولا سيما أن هذه الطريقة وتحت الضغط لا يمكن أن تجري المفاوضات.
وأضاف: “أنا وزير مرحلة، والموظفون هم الباقون في الوزارة، لذا أنا مؤتمن على مصلحة الشركات في المستقبل وتحسين قيمة هذه الشركات وعلى خدمة المواطن، ولكن إذا قمنا بزيادة 25 في المئة على الرواتب التي يطالب بها الموظفون سيؤدي ذلك إلى عبء كبير على الشركات”.