القرم: وضع شركة أوجيرو "تعبان كتير والخدمة عاطلة"

وصف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وضع شركة أوجيرو بأنه “تعبان كتير والخدمة عاطلة”، مشيرًا إلى الحاجة الماسة للأموال في هيئة أوجيرو لقيام الوزارة بواجباتها.

وأوضح في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن الوزارة لم تقبض أي ليرة للصيانة في موازنة العام 2022.

وأضاف: “دولار أوجيرو اليوم 25500 ليرة يغطّي التكلفة على شرط عدم تغيّر سعر الصرف من تسعين ألف ليرة”، مشيراً إلى أن المواطنين “يتحدّثون عن الهدر في قطاع الاتصالات”، قائلًا: “لا يجوز الهدر في غياب المصروف”.

وعن مشروع قوننة الانترنت غير الشرعي، أكّد القرم المضي قدمًا في هذا المشروع، وقال: “استحصلنا على تفاصيل كلّ المشتركين والأرقام التي جمعناها حتى الساعة تشير إلى 60000 مشترك سيتم ربطهم على الشبكة ولكن عملية الضبط تحتاج لبعض الوقت”.