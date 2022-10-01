القرم يبشر اللبنانيين: جودة الخدمات نحو مسار تصاعديّ واضح

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

إنّ مؤشر جودة الخدمات ومستوى الارسال يسلك مسارا تصاعديا واضحا منذ تموز ٢٠٢٢، حيث سجّل توفر الشبكة نسبة ٩٠ بالمئة لدى “ألفا” و٨٨ بالمئة لدى “تاتش”، والعمل جار على تحسين اضافي ومستمر ضمن خطة العمل القائمة مع شركتي الخليوي لتحسين أداء الشبكة الخليوية، ولتحقيق نسبة ٩٥ بالمئة من التغطية على كامل الاراضي اللبنانية.

وكان القرم قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن “المشكلة الأكبر هي تأمين الطاقة ونتعاون مع “Powertech” لتأمينها وبحلول 9 أسابيع سنؤمّن طاقة بنسبة 95 في المئة وهي نسبة مقبولة عالميًّا و”رح يحسّ المواطن بالفرق”.

وأردف القرم: “لحظنا 40 مليون دولار لتحسّن الشبكة، وقرار صرف المبلغ بحاجة إلى مجلس وزراء والأرباح كانت في السابق مليار و400 مليون دولار ومصروف “ألفا” و”تاتش” كان 560 مليون دولار”، موضحًا أنّ “الأرباح المتبقيّة تُحوّل إلى وزارة المال ولا تبقى في جعبة وزارة الاتصالات”.