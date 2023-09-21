القرم يكشف المستور: مشكلة أوجيرو لا تقتصر على "المازوت"!

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أن الجميع يعلمون أن داخل أوجيرو محاصصات وتدخلات سياسية، موضحاً أن “مشكلة أوجيرو لا تقتصر على “المازوت” بل هناك مشاكل عديدة”.

ولفت القرم في حديث عبر “الجديد”، الى أنه “خلال الفترة السابقة تم مدّ شبكات غير معرّفة داخل الوزارة، ويجب بالقانون تعريف كل هذه الشبكات”.

وأردف: “أنا دائماً متفائل، ولكن بالواقعية لا أرى رئيس للجمهورية بالمدى القريب”، مشيراً الى أن “الحوار هو المدخل الأساسي نحو الحل”.

وختم القرم، “المقاربة الطائفية هي واقع الحال، ولا يمكننا الهروب منها في لبنان، لكن يجب إعادة النظر بهذا الأمر”.