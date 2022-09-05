القرم يوقّع المراسيم الأربعة المتعلقة بمطالب موظفي "أوجيرو"

وقّع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال “جوني القرم” المراسيم الأربعة المتعلقة بمطالب موظفي هيئة “أوجيرو”.

وتتضمّن هذه المراسيم “طلب وزارة الإتصالات و”أوجيرو” من وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة ٢٠٠ مليار ليرة تقريباً من احتياطي موازنة ٢٠٢٢ لتطبيق هذه المراسيم الأربعة، في انتظار توقيع كل من وزير المال ورئيس الحكومة في الساعات المقبلة لتصبح نافذة”، بحسب بيان صادر عن مكتب القرم.

واعتبر وزير الاتصالات أن “هذه الخطوة بإمكانها وقف الاضراب”.

يأتي ذلك، فيما يعقد المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” اجتماعاً مع “عماد كريدية” لدرس آخر المستجدات وفيه يتقرّر تعليق الإضراب من عدمه.

وفي وقت سابق، أكّد موظفو هيئة “أوجيرو”، “أننا لا نعطّل السنترالات لأننا لا نتوجه إليها أصلاً وهي تتوقف لنفاد المازوت فيها”.

وأضافوا بعد اجتماعهم أن “الكرة اليوم في ملعب الدولة ونحن بحالة ترقب وانتظار ليبنى على الشيء مقتضاه ونحن إيجابيون. أما إذا كانوا سلبيين فحلقة السنترالات المشغلة والمؤلفة من 21 سنترالاً حالياً ستتحول إلى صفر سنترال”، مؤكدين أن “الوضع التفاوضي لا يزال قائماً والاضراب باق”.