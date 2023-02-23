الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023 |
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القرم يُجدّد مدّة ولاية مجالس إدارة MIC1 ألفا وMIC 2 تاتش

منذ 14 دقيقة
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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جدّد وزير الاتصالات جوني القرم، في اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة “MIC1 ” (ألفا) و”MIC 2″ (تاتش)، مدّة ولاية مجالس إدارة الشركتين سنة إضافية، مبقياً مجلسي ادارة الشركتين على حالهما.

وقد شكر الوزير القرم مجالس ادارة شركتي «ألفا» و«تاتش» على جهودهم في مواجهة أصعب التحديات في ظل الظروف الأليمة التي يمرّ بها لبنان، وعلى ابدائهم التعاون الكامل والدائم بدءاً من خطط انقاذ القطاع وصولاً الى المُضي قدماً بخطط التطور والحداثة والتقدم.

وأكد الوزير القرم أهمية قطاع الاتصالات لكونه أصبح من ضروريات الحياة اليومية بالنسبة للأفراد، ومحرّكاً أساسياً للقطاعات الاقتصادية كافة، ومساهماً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني.

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