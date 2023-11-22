"القسّام" تنعى القيادي "أبو خالد" إثر اغتياله في جنوب لبنان

صدر عن “كتائب القسام” بيان نعت فيه القائد القسامي “خليل حامد خرازِ “أبو خالد” من مخيم الرشيدية”، إثر اغتياله على يد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وجاء في بيان “القسام”: “تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد: خليل حامد خرازِ “أبو خالد” من مخيم الرشيدية، الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023م الموافق 7جمادي الأول 1445هـ”.

وأضاف البيان: “الشهيد القائد خليل “أبو خالد” عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعًا مقدامًا، نذر نفسه في سبيل الله، حاضرًا في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود”.

كانت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” قد نعت ليل أمس، القيادي في كتائب القسام خليل الخراز، موضحة أنّه “استشهد مع مجموعة من إخوانه بغارة للاحتلال استهدفته في جنوب لبنان”.

هذا وقد تبيّن أنّ 3 شهداء آخرين سقطوا أيضًا إلى جانب الخراز في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت السيارة التي كانوا على متنها في جنوب لبنان، وهم من مدينة طرابلس: أبو بكر عوض، خلدون ميناوي والشيخ سعيد ضناوي.