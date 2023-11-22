الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"القسّام" تنعى القيادي "أبو خالد" إثر اغتياله في جنوب لبنان

منذ 40 دقيقة
السيارة المستهدفة في بلدة الشعيتية جنوب صور

السيارة المستهدفة في بلدة الشعيتية جنوب صور

A A A
طباعة المقال

صدر عن “كتائب القسام” بيان نعت فيه القائد القسامي “خليل حامد خرازِ “أبو خالد” من مخيم الرشيدية”، إثر اغتياله على يد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وجاء في بيان “القسام”: “تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد: خليل حامد خرازِ “أبو خالد” من مخيم الرشيدية، الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023م الموافق 7جمادي الأول 1445هـ”.

وأضاف البيان: “الشهيد القائد خليل “أبو خالد” عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعًا مقدامًا، نذر نفسه في سبيل الله، حاضرًا في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود”.

كانت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” قد نعت ليل أمس، القيادي في كتائب القسام خليل الخراز، موضحة أنّه “استشهد مع مجموعة من إخوانه بغارة للاحتلال استهدفته في جنوب لبنان”.

هذا وقد تبيّن أنّ 3 شهداء آخرين سقطوا أيضًا إلى جانب الخراز في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت السيارة التي كانوا على متنها في جنوب لبنان، وهم من مدينة طرابلس: أبو بكر عوض، خلدون ميناوي والشيخ سعيد ضناوي.

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    أمين عام حزب الله حسن نصر الله ونائب ‏رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية والقيادي أسامة حمدان
    نصر الله يستقبل نائب ‏رئيس حركة "حماس".. واستعراض لتطورات "جبهات المقاومة"
    الدولار والليرة اللبنانية
    "مغامرة خطرة" قد تؤدي إلى فلتان سعر الصرف من جديد!
    مجلس شورى الدولة
    قرار مجلس الشورى يتيح لأي قاضٍ تسلّم ملف 4 آب!

    الأكثر قراءة

    استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    عناصر تابعين لحزب الله
    كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟