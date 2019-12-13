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القصر الجمهوري: موقف باسيل يعبّر عن نفسه

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اكتفت مصادر وزارية قريبة من القصر الجمهوري بالقول إنّ “موقف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يعّبر عن نفسه، ومفاده عدم الاشتراك في الحكومة المقبلة ولا يحتمل كثيراً من التفسيرات”، مشيرة الى انّ “التيار لن يسمّي الحريري في الاستشارات إذا لم يحصل اتفاق”.

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وعن انعكاس هذا الموقف على مصير الاستشارات النيابية الملزمة، قالت المصادر نفسها لـ”الجمهورية”: “لا تأثير لِما حصل على مصير الاستشارات فهي في موعدها، والا تغيير محتملاً قبل معرفة ما ستكون عليه المواقف، ولاسيما منها مواقف حلفاء التيار الوطني الحر في المرحلة المقبلة”.

المصدر الجمهورية

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