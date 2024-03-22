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القصف الإسرائيلي مستمر على جنوب لبنان.. وفيديو يوثق دماراً هائلاً في بليدا!

منذ ساعتين
دمار هائل في بليدا في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي

دمار هائل في بليدا في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي

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تداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يوثق حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي على منطقة بليدا في جنوب لبنان.

في السياق، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بان الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة الواحدة من بعد ظهر اليوم ضربة جوية حيث شنّ غارة مستهدفا  منزلا في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو – ارض، ودمّره بالكامل.

كما سجّل قصف مدفعي طال بلدات العديسة وكفركلا وعلى اطراف بلدة الخيام.

وكان قد خيّم الهدوء الحذر ليلا على قرى القطاعين الغربي والاوسط، باستثناء إطلاق عدد من القنابل المضيئة، وتحليق للطيران الاستطلاعي صباحا.

وسجّل قصف مدفعي إسرائيلي فجراً على بلدة عيتا الشعب ووادي السلوقي، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في اجواء منطقة النبطية على مستوى منخفض كما فوق حاصبيا والعرقوب.

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