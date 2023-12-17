القصف الإسرائيلي يطال منزلَين

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن العدوان الاسرائيلي استهدف من جديد منازل المواطنين الآمنين في المنطقة الحدودية، فاستهدفت مدفعية العدو المتمركزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منزل المواطن نصر فارس في بلدة مارون الراس بقذيفة ألحقت أضرارًا جسيمة فيه وتسببت باشتعال النيران في اثاثه ومحتوياته. وعملت عناصر الدفاع المدني من مركز بنت جبيل على اخماد النيران.

اشارة الى أن عائلة فارس غادرت المنزل مع بداية الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب.

من جهة أخرى، أفادت “الوكالة الوطنية” بأن مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت منزلاً خالياً في بلدة رب ثلاثين.