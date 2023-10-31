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القصف يتجدد جنوب لبنان.. وإسرائيل تطلق قذائف فوسفورية

منذ 9 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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لا يزال التوتر على حاله في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ انطلاق شرارة الحرب في غزة قبل أكثر من 3 أسابيع.

فقد تعرضت أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب الحدودية، اليوم الثلاثاء، لسقوط عدد من القذائف الفوسفورية آتية من الجانب الإسرائيلي.

وكانت رقعة القصف الإسرائيلي اتسعت ليلا، بعد أن شن الطيران الحربي والمروحي غارات عدة استهدفت محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر والأودية المجاورة لبلدتي زبقين وجبال البطم، حيث سقط عدد من الصواريخ الموجهة على محيط المنازل، وأصيب منزل في بلدة برعشيت.

كما استهدف القصف القرى المتاخمة للخط الأزرق ومحيط مركز الجيش في رأس الناقورة. وأطلقت القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، بالإضافة إلى القذائف الحارقة لإشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق اليوم، أنه قصف مواقع وتمركزات لحزب الله في لبنان.

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