القصيفي:دويتشه فيله" بصدد تعيين مدير جديد لمكتبها في بيروت

أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان الآتي:

تفاجأت كما سائر الصحافيين والغيارى على حرية الصحافة والتعبير، باعلان المؤسسة الالمانية “دويتشه فيله” انها بصدد تعيين مدير جديد لمكتبها في بيروت، وذلك قبل أن تتضح ملابسات صرف المدير السابق لمكتبها الزميل باسل العريضي، او البت بالدعوى القضائية المقدمة ضدها امام المحاكم اللبنانية بتهم الصرف التعسفي وإساءة السمعة.

واللافت في اعلان هذه المؤسسة الغراء، ان طلب التعاقد ينص على ان يكون بحسب القوانين اللبنانية، في حين ان العريضي والزميل داود ابراهيم تم صرفهما تعسفيا وخلافا للقوانين اللبنانية، التي التزم بها الزميلان من دون خرق قواعد سلوك مؤسسة دويتشه فيله خلال عملهما معها.

وفي الاعلان نفسه تشترط المؤسسة الاعلامية الالمانية انه على المرشحين لادارة مكتبها في بيروت ألا يكونوا من “المعادين للسامية” بحسب مفهومها الخاص لهذه المعاداة.

وحذر القصيفي في هذا الاطار من المس بجوهر القوانين اللبنانية المرعية الاجراء او الالتفاف عليها، سيما وأن التوصيات التي صدرت عن ادارة الدويتشه فيله في السابع من شباط ٢٠٢٢ والتي تزامنت مع الاعلان عن فصل الصحافيين اللبنانيين وزملائهما الاخرين، شددت على ان معاداة السامية لا تنفصل عن حالة العداء للكيان الاسرائيلي او حتى انتقاد ممارسات هذا الاحتلال في فلسطين او خرقه للقوانين الدولية.

وقال: إن القوانين اللبنانية واضحة في هذا الصدد ولا لبس فيها، وعلى أي فرد أو مؤسسة تعمل على الاراضي اللبنانية إحترام هذه القوانين بالكامل، واطالب الوزارات المعنية التنبه لهذه المسألة.

وختم: اتابع من موقعي كنقيب للمحررين بشكل مستمر مع الزميلين العريضي وداود ونقابة المحامين المسار القضائي لقضية صرفهما.