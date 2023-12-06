الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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القصيفي: اعتذار "إسرائيل" عن استهداف الجيش اللبناني "كاذب"

منذ 9 دقائق
جوزف القصيفي

جوزف القصيفي

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أدان نقيب محرّري الصحافة اللبنانية، الأمين المساعد لاتحاد الصحافيين العرب جوزاف القصيفي “الاعتداء الإسرائيلي المُتعمّد على موقع للجيش اللبناني في بلدة العديسة الجنوبية، الذي أدى إلى استشهاد الرقيب عبد الكريم المقداد وجرح ثلاثة جنود كانوا يؤدون واجبهم الوطني في حماية الحدود”.

وأضاف القصيفي في بيان: “أنها ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها إسرائيل على الجيش اللبناني، وهي باعتدائها أمس أثبتت نيّتها العدائية الدائمة تجاه لبنان. وإنّ اعتذارها عن هذا العمل العدائي كاذب ومن قبيل ذر الرماد في العيون، وهي التي تعلم جيدًا أن الموقع المستهدف يشغله الجيش اللبناني منذ انتشاره في الجنوب”.

وتقدّم القصيفي باسمه وباسم مجلس نقابة المحرّرين بتعازيه من الجيش اللبناني قيادةً، ضباطاً، رتباء وأفراداً التعزية باستشهاد المقداد متمنياً الشفاء للجرحى، مثمنًا تضحيات المؤسسة العسكرية الضامنة لوحدة الوطن وسيادته واستقراره.

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