القصيفي: المنطقة العربية لا تزال من بين الأدنى عالميا في مجال حرية الإعلام

أنهى الاتحاد العام للصحافيين العرب والمجلس الوطني للصحافة المغربية الفاعليات التي واكبت إجتماع الأمانة العامة للاتحاد في مدينة العيون في المغرب، بندوة عقدت في مكتبة الملك محمد السادس الوثائقية الكبرى في المدينة تحت عنوان “اللقاء العربي حول السيادة الاعلامية: دفاعا عن العقل والوعي في مواجهة التضليل”وتناولت محاور الندوة العناوين آلاتية:

التحديات السياسية والهيمنة الاعلامية العالمية على الفضاء العربي”، “تطوير معايير الجودة والحرية في الاعلام العربي”، “تأهيل الكفاءات الاعلامية والجمهور: مناعة ضد التضليل”، “رؤية مستقبلية نحو استراتيجية عربية للسيادة الاعلامية”.

وقد أدار الجلسات وشارك في مداخلاتها والتعقيب أعضاء الأمانة العامة، رؤساء النقابات والخبرات في مجال الصحافة والاعلام من جميع الدولة العربية.

وكانت لنقيب مجرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في المحور الذي تناول “تطوير معايير الجودة والحرية في الاعلام العربي” ومما جاء في مداخلة القصيفي:”تواجه أنظمة الإعلام العربي أزمة مزدوجة: تراجع ثقة الجمهور وتقلص مساحة حرية الصحافة قياسا إلى ما يجب أن تكون عليه بعد التطور الهائل الذي شهده ميدان الإعلام.”

وأشار القصيفي إلى أن “المنطقة العربية لا تزال من بين الأدنى عالميا في مجال حرية الإعلام والشفافية. ودعا لتطوير الجودة إلى ايلاء الاهمية لمناحي الشفافية والاخلاقيات والمعايير المهنية. وبعدما عدد هذه المعايير إعتبر من الزاوية المهنية أن الملكية الحزبية والسياسية للمؤسسات الإعلامية تقوض الصدقية، كذلك ضعف قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات والقوانين المقيدة لحرية العمل الاعلامي تقلل من دقة الصحافة الاستقصائية. والضعف الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية المستقلة، ودعا القصيفي إلى تشجيع اعتماد مواثيق الاخلاقيات والمعايير المهنية في غرف الاخبار. ودمج التربية الإعلامية والمعلوماتية في التعليم لتعزيز وعي الجمهور، وتعزيز قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات، وبناء تعاون إقليمي لحماية الصحافيين وتطوير قدراتهم.وتشجيع النقابات والمؤسسات الاعلامية على تطوير معايير جودة واضحة. وتوقف نقيب المحررين عند موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه معددا ايجابياته وسلبياته في موضوع الإعلام وتشكيل وعي لدى للعاملين في المهنة يمكنهم من توظيف هذا الذكاء لتطوير المهنة”.

ودعا القصيفي إلى تطوير سياسات داخلية في المؤسسات الإعلامية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتدريب الصحافيين عل مهارات التعامل مع ادواته من دون فقدان الحس النلدي، وإنشاء تحالفات عربية لمراقبة تطبيق الذكاء الاصطناعي في الإعلام وضمان توافقه مع مبادئ الحرية .كما معالجة المحتوى وادماج معيار الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ضمن أطر الجودة.