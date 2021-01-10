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القصيفي تابع موضوع تسطير محاضر ضبط بحق إعلاميين

منذ ساعة واحدة
القصيفي

جوزف القصيفي

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أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي اليوم، في بيان، أنه “تلقى اتصالات من زملاء أبلغوه فيها أن بعض حواجز قوى الامن الداخلي حاولت منعهم من التنقل، وسطرت في حق عدد منهم محاضر ضبط، خلافا لما نص عليه تعميم رئاسة مجلس الوزراء الذي استثنى الاعلاميين من قرار منع التجوال”.

وتابع: “على الفور اتصل النقيب القصيفي بالجهات المعنية في قوى الامن الداخلي التي استغربت الامر، مؤكدة أن تعميم مجلس الوزراء واضح لجهة الاستثناءات التي تشمل الاعلاميين، وأن قوى الامن ملتزمة تطبيقه”.

وطالب نقيب المحررين الجهات المعنية في قوى الامن الداخلي ب “التشدد مع الحواجز في سائر المناطق ضمانا لحسن تطبيق التعميم، وذلك حفاظا على انتظام العلاقة مع الاعلاميين”، آملا الا تتكرر هذه الاشكالات مع الاعلاميين “حرصا على العلاقة المتينة بين الاعلام والاجهزة الأمنية”.

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