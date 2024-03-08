القصيفي: تحية تقدير ووفاء إلى زميلاتنا العاملات في جميع وسائل الاعلام

حيا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، الزميلات الصحافيات والإعلاميات اللبنانيات في يوم المرأة العالمي.

وقال: “إن حضورهن في عالم المهنة يؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به المرأة: مراسلة، مندوبة، محللة، كاتبة، مصورة ومخرجة. وهي ماثلة بقوة في المشهد الإعلامي، وتتحلى بالشجاعة في مواجهة الأخطار والتحديات. ولم تبخل يوما بتضحية، بل كانت سخية في تقديمها حتى خطت عتبة الشهادة بارتقاء فرح عمر من اسرة” الميادين” مضرجة بالحرية وشرف السعي إلى الحقيقة تنقلها ناصعة. وذلك أسوة بزميلات لها في غزة وغير مكان في العالم يشهد حروبا ونزاعات”.

وختم: “في يوم المرأة العالمي الذي يسرع الخطى حثيثًا إلى الربيع المنتظر، تحية تقدير ووفاء إلى زميلاتنا العاملات في جميع وسائل الاعلام، اللواتي لا يبخلن بأي عطاء من أجل أداء واجباتهن المهنية على أكمل وجه،بالإضافة إلى التزاماتهن الإجتماعية والعائلية. انهن جديرات بكل إحترام وثناء”.