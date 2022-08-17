القصيفي: ثروات لبنان المائية والنفطية حقّ له

استقبل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، في حضور عضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين، وفدا من “اللقاء الوطني الاعلامي” ضمّ: سمير الحسن، الدكتور علي حميّه، حسين عز الدين، مبارك بيضون، ويونس عوده.

وخلال الاجتماع، شكر وفد اللقاء النقيب القصيفي على “الدور الذي تضطلع به النقابة على الصعيد المهني ودفاعها الدائم عن الحريات الصحافية والاعلامية، ودعوتها الى الإلتزام بالقواعد والامتناع عن ملاحقة أيّ صحافي واعلامي لمخالفة نشر، إلاّ أمام محكمة المطبوعات”. وأثنى على “تجاوب النقيب بتلبية دعوة اللقاء الى المشاركة في النشاطات التي يحييها”.

وأكدّ الوفد أن “اللقاء الوطني الاعلامي” يضمّ صحافيين وإعلاميين مستقلين. ومن مختلف الاتجاهات، وهو ليس نقابة ولا جمعية، ولكنه تجمع له أهداف وطنية صرف لا يختلف عليها لبنانيان، وابرزها: سيادة لبنان واستقلاله، حقّ لبنان في ثرواته، وحق ابنائه في الدفاع عن أرضه بكل الوسائل في مواجهة أيّ إعتداء، ولا سيما من قبل الكيان الصهيوني، والوقوف الى جانب القضية الفلسطينية، وحقّ العودة”.

كما اكد الوفد أنه “يحترم القوانين اللبنانية والنقابات المهنية المنظمة بموجب القانون اللبناني، ويعتبر نقابة المحررين المظلة التي ينبغي أن تشمل كل العاملين في المهنة، وضرورة تعزيزها لتتمكن من تأدية الدور المناط بها في حماية الصحافيين والاعلاميين والحفاظ على الحرية والتصدي لكل من يحاول النيل منها”.

وشدّد الوفد على “مرجعية نقابة محرري الصحافة اللبنانية وضرورة العمل على تدعيمها، وهو دائماً سيكون الى جانبها، خصوصاً وأن هناك الكثير من النقاط الوطنية المشتركة التي تجمعه بها”.

ورّد النقيب القصيفي شاكراً لوفد “اللقاء الوطني الاعلامي” زيارته، منوها “بالنشاطات التي قام ويقوم به لنصرة لبنان وحقوقه المشروعة في أرضه ومياهه، وقراره الحرّ المستقل، وهي نشاطات غير فئوية لانها تطرح عناوين جامعية تتصل بمصالح اللبنانيين الى أيّ فئة انتموا”.

وقال: “إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية كانت منذ تأسيسها الى جانب القضية الفلسطينية، وهناك وثائق في محاضرها تثبت الدور الذي قامت به على هذا الصعيد منذ ولاية النقيبين المرحومين وفيق الطيبي وملحم كرم. وإن النقابة هي مع حقّ العودة ورفض التوطين. ومع أن يحصل لبنان على حقوقه كاملة ، وأن تكون ثرواته المائية والنفطية حقاً له لا ينازعه فيها أيّ طرف وأن على الامم المتحدة التي ترعى السلام في الجنوب اللبناني، والمحيطة بكل الملفات أن تقف الى جانب هذه الحقوق، خصوصاً أن قرارات دولية صدرت منذ العام 1949 حتى اليوم تثبت هذه الحقوق”.

وختم القصيفي: “إن النقابة تفتح ابوابها أمام جميع الزميلات والزملاء، وتدعو الى حوار بناء وشامل ، من أجل الوصول الى قناعات مشتركة، تبلور الدور الوطني الذي يتعين على الصحافيين والاعلاميين القيام به في هذه الاحوال الاستثنائية”.