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القصيفي عرض مع هيكل مهمات الجيش في تنفيذ قرار وقف النار

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2025 7:03 مساءً
نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل

نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل

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زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة.

وأفاد القصيفي في بيان بأن “اللقاء كان مناسبة لعرض الأوضاع في البلد والمهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني على صعيد تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن الأمم المتحدة، كما توطيد الأمن والاستقرار وتعزيزه في سائر أنحاء لبنان”.

ونقل القصيفي عن العماد هيكل قوله: “إن الجيش اللبناني ملتزم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وقرار وقف النار الصادر عن هذا المجلس، وهو منتشر في منطقة جنوب الليطاني ويقوم بمهماته من دون إبطاء أو معوقات، بالتعاون الكامل مع المجتمع الجنوبي في تلك المنطقة”.

ولفت هيكل إلى أن “انسحاب العدو الإسرائيلي يجب أن يتم اليوم قبل الغد من المناطق التي يحتلها، لأن هذا الانسحاب يؤدي إلى الاستقرار ويوطد حضور الدولة الفاعل في كل المناطق اللبنانية”.

وعن الأمن في الداخل، قال: “إن الأمن في الداخل هو تحت السيطرة، بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية”.

وعن التطوع في الجيش، أشار هيكل إلى أن “هذه العمليات تتواصل، إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء لكي تستقر على ستة آلاف متطوع”.

أما عن المساعدات للجيش اللبناني، فقال: “لا تزال الدول الصديقة التي توفر الدعم للجيش على إلتزامها، ونتمنى أن يتوسع هذا الدعم ويتعزز مستقبلا”.

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