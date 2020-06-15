القصيفي: لعدم مثول الاعلامي أمام أي جهاز الا محكمة المطبوعات

القصيفي
القصيفي

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أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أنه “تلقى معلومات وإتصالات حول تعرض عدد من الزملاء لتعديات وتهديدات من بعض المشاركين في تظاهرات الأيام الماضية أثناء قيامهم بعملهم المهني، وكان آخرهم الزميلة جينا عفيش مراسلة “قناة الحرة”.

ودعا القصيفي الاجهزة الأمنية والقضائية الى “التحرك لحماية الصحافيين والإعلاميين أثناء تأديتهم لمهماتهم.

كذلك تلقى اتصالات من عدد من الزملاء حول شكاوى مقدمة ضدهم تطلب مثولهم أمام الضابطة العدلية.

وذكر القصيفي الزملاء بما سبق أن اعلنته النقابة ب”عدم المثول أمام أي جهاز الا محكمة المطبوعات في كل القضايا المتعلقة بمخالفات النشر”.

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