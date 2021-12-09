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القصيفي: للتفريق بين العداء للسامية وانتقاد ممارسات الاحتلال

9 - ديسمبر - 2021
نقيب المحررين جوزف القصيفي

نقيب المحررين جوزف القصيفي

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اتصل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي بالزميلين الصحافيين اللبنانيين باسل العريضي وداود ابراهيم، واطلع منهما على حقيقة ما نشر حول توقيفهما عن العمل في مؤسسة ” دويتشه فيله” الألمانية على خلفية اتهامات اوردتها إحدى الصحف الالمانية بمعاداتهما السامية.

وأكد النقيب القصيفي في بيان “وقوف النقابة الى جانب حرية الرأي والتعبير التي لا جدال فيها”، مشيراً إلى اننا “ابناء هذه المنطقة كلنا ساميون، ويجب التفريق بين العداء للسامية وانتقاد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي”.

وأبلغ النقيب القصيفي الزميلين “مواكبة النقابة التحقيق الذي تقوم به لجنة خاصة عينتها المؤسسة، وانتظار نتيجته لتبني على الشيء مقتضاه”.

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