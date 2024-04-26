الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"القضاء الأعلى": ما نشر عن سفر القضاة ورواتبهم عار من الصحة

منذ 48 دقيقة
قضاة لبنان

قضاة لبنان

A A A
طباعة المقال

علق مجلس القضاء الأعلى في بيان، على “ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية في موضوع سفر القضاة ورواتبهم”، لافتا إلى أن “القضاء يتعرض منذ فترة غير قصيرة لحملة ممنهجة تهدف إلى الإساءة إليه وتشويه صورته وضرب أسس دولة الحق القانون، وإن مضمون المقال الذي ورد في بعض المواقع الالكترونية اليوم حول سفر القضاة ومستحقاتهم يندرج في سياق هذه الحملة”.

وأكد أن “مضمون المقال عار من الصحة جملة وتفصيلا، لا سيما أن سفر القضاة إلى خارج لبنان يخضع لأصول إدارية نصت عليها القوانين المرعية الاجراء ويجري التقيد بها”، وقال: “لا يصح إطلاق الاتهامات جزافا وتعميمها على الجسم القضائي ككل، علما أن الوسائل المنصوص عليها قانونا تبقى، في أي حال، متاحة أمام من يجد أن ثمة مأخذا على عمل أي قاض”.

وأهاب ب”وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ضرورة توخي الدقة في ما يتم نشره من معلومات تتعلق بعمل القضاء، والتثبت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها، من خلال التواصل مع المراجع المختصة التي تبدي دوما كل تجاوب في هذا الصدد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الله يستهدف قافلة عسكرية إسرائيلية
    فيديو.. كمين مركب لحزب الله يستهدف قافلة عسكرية إسرائيلية
    السراي الحكومي
    مجلس الوزراء وافق على اعتمادات استكمال الأوتوستراد الساحلي الجنوبي
    وزارة الزراعة
    حشرات AMARA AENEA تؤرق اللبنانيين.. ووزارة الزراعة توضح

    الأكثر قراءة

    عنصر من شعبة المعلومات
    بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
    مستشفى في لبنان
    بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
    مطار رفيق الحريري الدولي
    ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟