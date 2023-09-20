الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"القضاء الأعلى" يرمي الكرة في ملعب "المالية" ومجلس النواب

منذ 13 دقيقة
محكمة - تعبيرية

محكمة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشف أحد القضاة المشاركين في الجمعية العمومية، أنّ مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى تأمين سلفة الألف مليار ليرة لبنانية التي أقرتها الحكومة، لتأمين حلّ موقت لتغطية المصاريف الاستشفائيّة للقضاة والتعليمية لأولادهم لمدة لا تتجاوز خمسة إلى ستة أشهرٍ كحدٍ أقصى. وذلك وسط إغفال الغوص في وجوب تحسين رواتبهم.

وأكّد القاضي لـ”نداء الوطن” أنّ هذا ما دفع مجلس القضاء إلى رمي الكرة، في ملعب وزارة المالية ومجلس النواب الذي يعود إليه رفع الرسوم المستوفاة لصالح صندوق تعاضد القضاة، قبل أن يعمد بدوره إلى تحسين وتحصين ظروف عمل القضاة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الخارجية اللبنانية
    الخارجية اللبنانية: لوقف الأعمال العسكرية في ناغورنو كاراباخ
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره العراقي محمد شياع السوداني
    السوداني لميقاتي: العراق يدعم جهود لبنان لتجاوز الأزمات
    رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط للشيخ الهجري: متضامنون مع "أحرار السويداء"

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    مبنى صندوق الضمان
    اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟