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القضاء الألماني يلغي مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة

منذ ساعة واحدة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

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في تطوّر قضائي أوروبي نوعي، ربح حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الدعوى التي كان تقدّم بها أمام القضاء الألماني ضد المدعية العامة في ميونيخ على خلفية إصدارها مذكرة توقيف بحقه وتعميمها على الانتربول.

وبتاريخ 10 حزيران 2024 أصدرت الغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في ميونيخ قرارها في الدعوى التي أقامها سلامة ضد مذكرة توقيفه الصادرة في ألمانيا بتاريخ 15 أيار 2023، فألغت مذكرة التوقيف وحمّلت تكاليف القضية المرفوعة لخزينة ولاية ميونيخ.

وسيراسل القضاء الألماني الانتربول الدولي لإلغاء تعميم مذكرة التوقيف الذي كان حصل قبل سنة.

وتؤكد مصادر قانونية أن القرار الصادر يشكل انتصاراً قضائياً أوروبياً لرياض سلامة من جهة، لكن الأهم أن هذا القرار سيؤدي إلى إعادة النظر بعدد كبير من الإجراءات القضائية في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وغيرها حيث تمت مخالفة القوانين والأصول في ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق. ففي فرنسا على سبيل المثال، ورغم إصدار مذكرة توقيف سابقاً بحق سلامة إلا أنه لم يتم الادعاء عليه حتى اليوم ما يشكل أيضاً مخالفة كبرى.

واستغربت المصادر القانونية كيف أن القرار الألماني الجديد غاب عن صفحات المهللين للقرار السابق، ما يشي بأن كل الهمّ كان في تحقيق أجندات سياسية ومصالح مالية خاصة وليس في إظهار الحقيقة واتباع الأصول القضائية والقانونية.

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