القضاء العسكريّ يتوسّع بالتحقيق مع "الجاسوس الإسرائيليّ"

يحقق القضاء العسكريّ مع مواطن روسي بشبهة التجسس على “حزب الله” لصالح إسرائيل، وفق ما أفاد مسؤول أمني وكالة الصحافة الفرنسيّة، اليوم الإثنين.

وأوضح المسؤول الأمني أنّ الجهات الأمنية اللبنانية حصلت على معلومات من “حزب الله”، تفيد بأن المواطن الروسي “تمّ تجنيده من قبل الإسرائيليين وطلب منه استطلاع مقار في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان”.

وبعدما حاول الوصول إلى شقة في الضاحية الجنوبية، أبلغ حزب الله الجهات الأمنية بشأنه، فأوقفته قبل نحو أسبوعين أثناء محاولته مغادرة البلاد في مطار بيروت الدولي برفقة زوجته وطفلهما.

وبعدما أنهى الأمن العام اللبناني الاستماع إليه، تمت إحالته على القضاء العسكري الذي يتوسّع حاليًا في التحقيق معه.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري خلال الاحتفال بعيد الأمن العام الجمعة، عن “توقيف شبكة من شخصين في مطار بيروت لديهما ارتباطات مع العدو وكانا مكلفين بعمليات في الداخل”.

وأضاف: “حققنا معهما وحولناهما على القضاء العسكري المختص” من دون أن يكشف جنسية الموقوفين.

فيما نقلت وكالة “ريا نوفوستي” الإخبارية الروسية السبت عن السفارة الروسية في بيروت قولها إنها “على دراية بتوقيف مواطنين روس، وتجري الخطوات اللازمة لتوضيح الظروف” المحيطة بالحادث.