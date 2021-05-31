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القضاء الفرنسي يستمع للمرة الأولى لكارلوس غصن اعتباراً من اليوم في بيروت

31 - مايو - 2021
آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 11:38 صباحًا
كارلوس غصن

كارلوس غصن

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يخضع رئيس مجلس إدارة مجموعة (نيسان – رينو) العملاقة رجل الأعمال كارلوس غصن منذ الساعة العاشرة صباحا، لاستجواب من قبل فريق قضائي فرنسي مؤلف من تسعة قضاة، وذلك في الملفات المالية الملاحق بها في فرنسا.

ويجري الاستجواب داخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، بحضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ووكلاء الدفاع عن غصن.

وأفادت مصادر قضائية “صوت بيروت أنترناشونال”، أن جلسات التحقيق في القضيتين ستستمر طيلة أيام الأسبوع الحالي، أي من اليوم حتى يوم الجمعة وبشكل متواصل، ويكون الفريق الفرنسي أنهى مهمته على أن يغادر لبنان نهاية الأسبوع ومعه نسخة عن محاضر التحقيقات.

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