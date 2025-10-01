الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
القضاء يتحرك بعد إضاءة صخرة الروشة.. بحث وتحرٍّ بحق شخصين

منذ ساعتين
صخرة الروشة مضاءة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، قبل الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما، في بيروت، لبنان، 25 سبتمبر 2025. رويترز

سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.

هذا وأحيى “حزب الله”، مساء الخميس الماضي، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، في احتفال حاشد عند صخرة الروشة

بدأت الفعالية بقدوم الزوارق البحرية من ميناء الأوزاعي، قبل أن تعزف الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة الإمام المهدي النشيد الوطني اللبناني ونشيد الحزب على الرغم من أن رئيس الحكومة كان قد منع إضاءة الصخرة.

وفي تمام السابعة إلا عشر دقائق، أُضيئت صخرة الروشة عبر تقنية الليزر بالعلم اللبناني، وصورة الأمينين العامين، وشعار “إنا على العهد”.

