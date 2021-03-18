القضاء يستجوب بدري ضاهر بقضية أمير الكابتاغون

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر مثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، الذي استجوبه بحضور وكيله المحامي جورج الخوري، في الدعوى المقامة ضده بجرم هدر واختلاس المال العام، عبر السماح للأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الملقب ب “أمير الكابتاغون” بمغادرة لبنان من دون تسديد الغرامة الجمركية المفروضة عليه، جراء الحكم الصادر بحقه عن محكمة جنايات جبل لبنان والذي قضى بسجنه خمس سنوات بجرم الاتجار بالمخدرات، ومحاولة شحن كمية من مادة الكابتاغون المخدرة من لبنان الى الخارج.

ومن المقرر أن يستكمل القاضي أبو سمرا استجواب ضاهر في جلسة يعقدها في الأول من نيسان المقبل، قد البدء باستدعاء الشهود، علما أن قاضي التحقيق سبق له وأصدر مذكرة توقيف وجاهيةبحق ضاهر في هذا الملف في 3 تشرين الأول الماضي.