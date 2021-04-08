 القضاء يسلم المحكمة الدولية تقريره حول طلبها توقيف سليم عياش

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن النيابة العامة التمييزية، زودت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بتقرير يجيب على طلب الأخيرة القبض على القيادي في “حزب الله” سليم عيّاش وتسليمها إياه لمحاكمته في القضايا الثلاث المتلازمة مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهي اغتيال القيادي في الحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المرّ.

وكشف مصدر قضائي أن التقرير تضمن ما يفيد بأن “السلطات اللبنانية قامت على مدى أيام طويلة بالبحث والاستقصاء عن مكان وجود المتهم سليم عيّاش، الّا أنه لم يتمّ العثور عليه”. وأشار المصدر الى ان “عدم توقيف عياش سيقود الى الشروع بمحاكمته غيابياً، كما حصل في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما رفض “حزب الله” تسليم مسؤوليه وعناصره الخمسة المتهمين في القضية بينهم عيّاش ومصطفى بدر الدين، ما استدعى محاكمتهم غيابياً.