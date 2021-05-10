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القطاع السياحي في زحلة لن يلتزم بالإقفال في عيد الفطر

منذ 7 ساعات
مطعم - أرشيفية

مطعم - أرشيفية

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اعلن تجمع أصحاب المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية والمقاهي والملاهي الليلية في زحلة، انه إلتزم ومنذ اليوم الأول لأزمة كورونا بكافة الإجراءات الوقائية في كافة مؤسساته، لكنه لم يعد معنياً بعد اليوم بقرارات الإقفال التام، نظراً لعدم الجدّية في تطبيق هذه القرارات بشكل عادل على كافة الأراضي اللبنانية.

واوضح التجمع أن كافة المطاعم والمؤسسات السياحية الزحلية ستقتح أبوابها وتستقبل روادها وزبانها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مع إستمرارها الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، متمنيةً للجميع عيداً مباركاً ملؤه الخير والبركة والطمأنينة والإستقرار لوطننا العزيز لبنان.

واشار الى أن القطاع السياحي في زحلة والبقاع الأوسط قد وصل إلى مرحلة الحضيض في ظلّ الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة، وبات يلفظ أنفاسه الأخيرة ومهدّداً بإقفال جميع مؤسساته وتشريد كافة موظفيه، نتيجة غياب أي دعم من قبل الوزارات المعنية والتقاعص الرسمي عن الإهتمام به. لافتا الى أن قرارات الإقفال التام المتخذة من قبل المراجع المعنية، تطبّق في مناطق ولا تطبّق في مناطق أخرى التي تبقى فيها أبواب المطاعم والمؤسسات السياحية مشرّعة حتى ساعات متأخرة من الليل ودون حسيب أو رقيب.

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