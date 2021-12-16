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القطاع السياحي في فترة ركود.. ماذا عن موسم الأعياد؟

16 - ديسمبر - 2021
القطاع السياحي في موسم الأعياد

القطاع السياحي في موسم الأعياد

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أعلن الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي أن القطاع في فترة ركود بانتظار فترة الأعياد.

ولفت بيروتي في حديث إذاعي الى أن التخبط السياسي الحاصل يشكل أزمة كبيرة، معوّلاً في الوقت نفسه، على عودة اللبنانيين لقضاء الأعياد مع عائلاتهم في لبنان ما يساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأكد أن القطاع يحاول الصمود وسط الأزمات، فالكلفة التشغيلية أصبحت مرتفعة جداً، إذ أن تكاليف مكوّنات الاستثمار تُدفع بالدولار في حين أن القبض يتمّ بالليرة، ما يسبّب التخبط في تسعير الدولار.

من جهة أخرى، أشار بيروتي إلى أن القطاع اتّخذ كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، قائلا: “كنا نتمنّى أن

تتّخذ الدولة إجراءات في إداراتها وبحق موظفيها بشأن عملية التلقيح وليس الاستقواء على القطاع السياحي.”

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