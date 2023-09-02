القطاع الصحي بين الأبيض ونظيره الفرنسي

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض لقاء مع وزير الصحة الفرنسي الجديد أوريليان روسو، خلال لقاءاته في العاصمة الفرنسية باريس، في حضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان، مسؤول التعاون الدولي في وزارة الصحة الفرنسية جيروم وينباخ، مديرة مكتب الوزير الفرنسي غيلان شوفان وعضو الوفد المرافق بيار عنهوري. وتم تأكيد اتفاق الإطار الموقع بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية في شأن التعاون وتنسيق عدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع الصحي.

وتناول البحث المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا وفي مقدمها التعاون بين وزارة الصحة العامة والمؤسسات الفرنسية في الخطة الوطنية للسرطان وخطة التحول الرقمي، إضافة إلى إعادة هيكلة وحدة البيانات الصحية والحيوية في الوزارة لتحديث البيانات الموجودة وإرساء المشاريع القائمة على أساس الحاجات الحقيقية.

وأكد الوزير روسو “إلتزام بلاده في مساعدة النظام الصحي اللبناني من خلال المضي قدما في المشاريع المتفق عليها إضافة إلى إرساء مشاريع جديدة من ضمن اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين”.

الأبيض

بدوره، شكر الأبيض نظيره الفرنسي على مساعدة القطاع الصحي اللبناني “إذ تعتبر فرنسا من أهم الداعمين للبنان سواء على صعيد المساعدات الإنسانية أم دعم البرامج المشتركة مع وزارة الصحة العامة”.

وقال: “إن وقوف فرنسا إلى جانب النظام الصحي في لبنان كان له الأثر الكبير في صمود هذا النظام وفي إرساء مشاريع فعالة لتحديث الأنظمة وتأمين العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية”.

كذلك التقى الوزير الأبيض مدير المعهد الوطني العالي للضمان الإجتماعي EN3S دومينيك ليبو، واطلع منه على ما يقوم به المعهد لتدريب كوادر في مجالات التغطية الصحية، إضافة إلى الإصلاحات التي تم تحقيقها لتغطية كبار السن. وتناول البحث سبل مساعدة لبنان في هذا المجال.

وشارك وزير الصحة في مؤتمر الخبراء الفرنسيين الدوليين المنعقد للعام الثاني على التوالي، وكانت له كلمة حول أهمية التعاون بين لبنان وفرنسا في فتح الآفاق على التطور والحداثة اللذين يحتاج إليهما لبنان.